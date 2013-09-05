Папского нунция в Доминикане уволили за педофилию
Фото: Erika Santelices / AFP Папского нунция в Доминиканской республике отстранили от должности после обвинений в педофилии. Об этом 4 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Ватикана. 65-летний монсеньер Йозеф Весоловски (Josef Wesolowski) был папским нунцием в Доминиканской республике в течение пяти лет. Его уволили после появившихся в доминиканских СМИ сообщений о том, что Весоловски платил за секс несовершеннолетним мальчикам, с которыми знакомился в центре Санто-Доминго. Как рассказали в Ватикане агентству Reuters, доказательств вины нунция пока нет, и по его делу проводится расследование. Генеральный прокурор Доминиканской республики, как пишет Associated Press, также рассказал о ведущемся расследовании. Обвинения Весоловски он назвал «слухами» и добавил, что официальных жалоб на действия нунция пока не поступало. Сам Весоловски никак не прокомментировал произошедшее. Йозеф Весоловски был посвящен в сан в Польше в 1972 году архиепископом Кракова Каролем Войтылой, будущим папой Иоанном Павлом II. Позже понтифик назначил его папским нунцием в Боливии. Кроме того, Весоловски работал в нескольких странах Средней Азии. Послом в Доминиканской республике его назначил уже папа Бенедикт XVI в 2008 году. В июле 2013 года папа Римский Франциск, незадолго до этого вступивший на престол, утвердил новые законы, согласно которым Ватикан официально признает педофилию преступлением. К преступлениям также отнесли детскую проституцию и создание или хранение детской порнографии. Теперь за преступления против детей нарушителям в Ватикане грозит до 12 лет тюрьмы. До утверждения этих законов педофилия наказывалась по более общей статье о преступлениях против «хороших обычаев». Эта статья входила в свод законов Италии 1889 года, который лежит в основе законодательства Ватикана. В последние несколько лет католическая церковь была замешана в ряде скандалов, связанных с педофилией среди священнослужителей и укрывательством преступников их церковным начальством. Франциск после своего избрания в марте 2013 года объявил о начале решительной борьбы с педофилией и применении к подобным преступлением политики «нулевой терпимости». Источник: lenta.ru