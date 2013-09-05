МИД РФ вручил посольству США ноту протеста в связи с арестами россиян
Фото: Артур Кантемиров / Flickr Российский МИД вручил посольству США ноту протеста в связи с участившимися арестами граждан РФ в третьих странах по запросам американских правоохранительных органов с целью экстрадиции в США. Сообщение об этом опубликовано 4 сентября на сайте внешнеполитического ведомства России. На встрече с приглашенным представителем американского посольства Константин Долгов, уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права, призвал США прекратить практику преследования россиян по обвинениям, которые Москва считает сомнительными. В случае продолжения таких действий российская сторона пригрозила принять ответные меры. Ранее, 2 сентября, МИД призвал российских граждан воздерживаться от поездок за рубеж, если у них «есть обоснованные подозрения в том, что американские правоохранительные органы имеют к ним какие-либо претензии». Особенно было рекомендовано избегать посещения стран, у которых есть с США взаимные договоры о выдаче. В заявлении МИДа говорилось, что россиян «фактически похищают и вывозят в США», затем судят предвзято и выносят им неправомерные приговоры. Поводом для недовольства Москвы послужили несколько недавних инцидентов с арестами россиян по американским запросам. В частности, в Литве по подозрению в контрабанде военного снаряжения арестовали Дмитрия Устинова, в Испании по подозрению в мошенничестве — Дмитрия Белороссова, в Коста-Рике по подозрению в отмывании денег — Максима Чухарева, а в Доминиканской Республике по подозрению в крупном мошенничестве в интернете — Александра Панина. Во всех случаях США потребовали экстрадиции российских граждан. Примерами предвзятого судопроизводства МИД назвал более давние процессы по делам предпринимателя Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, и летчика Константина Ярошенко, который получил 20 лет за транспортировку наркотиков. Источник: lenta.ru