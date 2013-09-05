Иллюстративное фото с сайта www.mesoeurasia.org Иллюстративное фото с сайта www.mesoeurasia.org В рамках празднования Дня семьи, который отмечается в Казахстане во второе воскресенье сентября (8 сентября), исполняющий обязанности акима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ принял десять семей из районов и города. Эти семьи считаются образцовыми, они могут служить примером для других людей. - Мне приятно видеть Вас здесь. От всей души поздравляю вас с праздником - Днем семьи, который впервые отмечается в нашей стране. Президент страны озвучил одну из главных задач - повышение уровня образования и воспитания молодежи. Вы являетесь теми людьми, которые могут поделиться своим богатым жизненным опытом, - сказал на встрече Гумар ДЮСЕМБАЕВ. На встречу с руководством области были приглашены Сагынжан Рахимов из Курмангазинского района, Юрий Шкодин из Атырау, Жабас Кулбалиев из Жылыойского района, Асылбек Хасанов из Индерского района, Зураб Бобохидзе, руководитель ТОО «Иверия», Светлана Хан, руководитель этнокультурного объединения «Тхоньил», Кадырбек Абежанов из Исатайского, Канат Орисбаев из Кызылкогинского, Жумабек Ожаев из Махамбетского районов. 6 сентября такую же встречу проведет и аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, пройдут в различных организациях и учебных заведениях Атырау. Завтра вечером на набережной Урала состоится шествие молодых пар, которые будут справлять свадьбу накануне Дня семьи. 7 сентября в областном департаменте юстиции своим опытом с молодожёнами поделятся семьи, отмечающие серебряные и золотые свадьбы. 8 сентября в городском и областном роддоме будут поздравлять семьи, в которых в этот день произошло пополнение. Кульминацией праздника станет гала-концерт на площади Исатая и Махамбета с участием семейных ансамблей и фейерверк.  