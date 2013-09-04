Стихийные торговцы Уральска просят их не гонять

С такой просьбой торговцы овощами сегодня, 4 сентября, обратились к акиму ЗКО. В это время Нурлан НОГАЕВ осматривал строящиеся объекты в 6 микрорайоне. - Нас тут гоняют постоянно, а нам семью кормить надо - овощи вот дачные продаем, - сообщила одна из торговцев. Выслушав дачников, Нурлан НОГАЕВ обратился к акиму Уральска. - Алтай Сейдирович, окажите содействие, рассмотрите возможность до конца дачного сезона торговать. Но тут понимать надо, что все должно быть цивилизованно!