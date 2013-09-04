Акиму ЗКО не понравились кроссовки подрядчика

Нурлан НОГАЕВ посетил ТЭЦ, где в данный момент идут ремонтные работы. Ему не понравилась экипировка рабочих подрядной организации. - Почему рабочие ходят в кроссовках, технику безопасности не соблюдаете, - пожурил аким строителей, обращаясь к руководству ТЭЦ и руководителю подрядной организации. – Серьезную работу на важном объекте выполняете! Аким поручил строго соблюдать нормы ТБ во избежание несчастных случаев. Нурлану НОГАЕВУ доложили, что ремонтные работы на ТЭЦ оценены в 126 млн тенге. На данный момент завершен ремонт энергетического котла №3 и водогрейного котла №12. По вспомогательному оборудованию цехов и КИПиА – выполнение 72%, по водогрейному котлу №9 - выполнение 75%.