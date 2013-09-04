Фото с сайта riamotor.ru Фото с сайта riamotor.ru Автоматическая система управления дорожным движением будет функционировать в Атырау уже в следующем году, сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заместитель начальника УДП ДВД Атырауской области Мырзалы УТЕГАЛИЕВ. Стоит отметить, что на сегодня в Атырау дорожное движение регулирует 31 светофор. До конца текущего года установят ещё 18 светофорных объектов. И новая автоматическая система позволит регулировать все движения в черте города. Новые светофоры будут установлены в оживленных местах областного центра, где по анализу дорожных полицейских ситуация считается критической. - Также для безопасности и упорядочения движения в ближайшие полгода в Атырау будут установлены 1200 погонных метров «лежачих полицейских» и сооружены 1900 дорожных знаков, - уточнил Мырзалы УТЕГАЛИЕВ. Напомним, что с начала этого года по области зарегистрировано 311 ДТП, в которых погибли 70 человек и 387 получили различные травмы.