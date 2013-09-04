В Атырау открылся новый автовокзал

Сегодня в Атырау был сдан в эксплуатацию новый автовокзал, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый автовокзал построен в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020". Он рассчитан на обслуживание трех тысяч пассажиров в сутки. Сдача этого инфраструктурного объекта позволит не только повысить уровень обслуживания пассажиров, но и разгрузит городские улицы от части транспорта. Вокзал включает в себя два зала ожидания, комнату отдыха и столовую. Новое строение расположилось за городской чертой на пересечении республиканских трасс Атырау- Уральск и Атырау-Астрахань, благодаря чему междугородним автобусам и маршрутным такси не придется заезжать в областной центр. Это позволит существенно разгрузить внутригородские дороги.