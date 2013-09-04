Аким ЗКО лично проверил подготовку к отопительному сезону

Для этого он объехал все перекопанные улицы и участки города, где проводятся ремонтные работы, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщал ранее «Мой ГОРОД», реконструкцию сетей в Уральске проводят на 12 объектах. Масштабные работы по замене теплосетей и системы водоотведения идут в Зачаганске по улице Жангир хана, на проспектах Достык, Евразия, на улице Темира Масина, Жунисова, в 4, 5, 6 микрорайонах. Аким интересовался темпами строительства и потребовал, чтобы работы продолжались бесперебойно и были закончены до отопительного сезона. - Проектом предусмотрена замена теплотрассы по проспекту Евразия общей протяженностью 1450 метров, - рассказал журналистам директор ТОО "Уральскводстрой" Геннадий МУТАСОВ. - Трубы в настоящее время все закуплены, все на месте, за них все уплачено. С материалом никаких проблем нет, только работа. Лотки мы льем на месте - монолитные. Это новая технология, они будут намного прочнее. В настоящее время нам перечислили 211 миллионов из 350-ти. На работу мы уже затратили 240 миллионов тенге. На месте работают около 50 человек. Этот объект мы должны закончить в следующем году. Но учитывая, что это теплотрасса, мы постараемся в этом году закончить участок до поворота на Кердери (бывш. Сурова), вообще мы постараемся все закончить, но обещаний никаких не даем. Как известно, из-за ремонтных работ в половине города нет горячей воды. Нурлан НОГАЕВ попросил население с пониманием отнестись к ситуации. Напомним, на подготовку к отопительному сезону, в том числе на закуп топлива, в ЗКО выделено около 6 млрд тенге. Нурлан НОГАЕВ сообщил, что отопительный сезон 2013-1014 годов грозил срывом, поскольку трубы были в жутком аварийном состоянии. Также глава области поручил не класть новый асфальт на участках после окончания ремонтных работ. - В этом году нужно закрыть щебнем и положить старый асфальт, поскольку нет смысла проводить дорожные работы ближе к зиме, новый асфальт положим в следующем году, - сказал он.