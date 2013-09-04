В Атырау выбирают лучший товар года

В нефтяной столице открылась областная выставка «Лучший товар Атырау», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более сорока частных предпринимателей и крестьянских хозяйств представили свои продукции на ежегодном конкурсе товаров отечественного производства. В отличие от предыдущих лет в нынешней экспозиции принимают участие товаропроизводители не только в традиционных отраслях, таких как легкая и пищевая промышленность, но и представители химической промышленности и строительной отрасли. Выставка продлится три дня. Лучшие из представленных на областной экспозиции товары будут отстаивать честь региона на республиканском уровне. Самое главное, уверены организаторы и участники, это реальные достижения перерабатывающего сектора. Как результат, Атырауская область сегодня представлена на внутреннем и внешнем рынках не только сырьем, но и продукцией.