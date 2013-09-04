Иллюстративное фото с сайта /www.aktau-business.com Иллюстративное фото с сайта /www.aktau-business.com В Атырау нефтяная компания оштрафована за гибель чаек на полтора миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную прокуратуру. За массовую гибель птиц оштрафована компания «Норд Каспиан Оперейтинг Компани». Напомним, что 179 мертвых чаек сотрудники областной прокуратуры обнаружили в июле на искусственных островах в Каспийском море, с которых ведется активная деятельность по бурению нефтяных скважин на месторождениях «Актоты» и «Кайран». Как рассказал корреспонденту "МГ" заместитель природоохранного прокурора Атырауской области Бахтияр ТУГУЗБАЕВ, отрицать свою вину нефтяная компания не стала, объяснив, что птицы попали в различные металлические сети и решетки, установленные на островах. Таким образом, ущерб, нанесенный гибелью птиц, в числе которых оказались и занесенные в Красную книгу черноголовые хохотуны, составил чуть более полутора миллионов тенге. - Компания «Норд Каспиан Оперейтинг Компани» полностью компенсировала ущерб, нанесенный государству. В дальнейшем контроль за состоянием животного и растительного мира в зоне нефтяных месторождений Каспийского моря будет продолжена, - заключил Бахтияр ТУГУЗБАЕВ.  