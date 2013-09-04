Фото с сайта horde.me Фото с сайта horde.me По техническим причинам на один рейс отменяется скоростной пассажирский поезд № 87/88 сообщением «Астана-Актобе», который отправляется из Астаны 9 сентября, а из Актобе — 10 сентября. По данным компании-перевозчика, пассажирам, уже купившим билеты на этот рейс, будут компенсировано 100% стоимости билетов, или предложены альтернативные маршруты поезда. — Так, пассажиры желающие выехать из Астаны в Актобе, могут проехать пассажирским поездом № 57 отправлением 10 сентября в 18 ч.35 м. сообщением «Астана — Уральск», от станции Астана до ст. Актобе (приб. в Актобе 12.09.2013г. в 0ч.42 мин), — сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки». Из Актобе пассажиры могут отправиться поездом № 58 сообщением «Уральск-Астана», от станции Актобе до ст. Астана 11 сентября в 9ч. 48м (приб.в Астану 12.09.2013г. в 14ч.17 мин.). Айдар БАЙЖАНОВ