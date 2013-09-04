Фрагмент постера к «Доктору Хаусу» Фрагмент постера к «Доктору Хаусу» Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева призвала студентов-медиков не подражать главному герою сериала «Доктор Хаус» (House M.D.). Об этом она заявила во время онлайн-лекции в национальном медицинском университете им. Богомольца, передает издание «Левый берег». «В работе врача важно все, даже внешний вид. Может, образ небритого и небрежного доктора Хауса и кажется привлекательным, но я уверена, что его небрежность — не то, с чего стоит брать пример», — сказала министр, подчеркнув, что врачи «должны выглядеть так же, как сто лет назад, чтобы вызывать доверие пациентов». Богатырева предположила также, что за цинизмом и небрежностью Хауса «скрывается ранимая душа врача». Наконец, она отметила, что работа медиков мало похожа на то, что показывают в сериалах, но не менее интересна. В целом, как передает УНИАН, лекция Богатыревой была посвящена роли и месту врача в современном мире. Она длилась более полутора часов и транслировалась на сайте Минздрава. «House M.D.» начал выходить на американском телеканале Fox в 2004 году. Его заключительный, 177-й, эпизод был показан в мае прошлого года. Сериал демонстрировался в 66 странах мира. В 2008 году его аудитория превысила 81,8 миллиона зрителей, однако затем постепенно начала снижаться. Главную роль — врача Грегори Хауса — в сериале исполнил британский актер Хью Лори. Источник: lenta.ru