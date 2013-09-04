В Букингемском дворце впервые пройдет футбольный матч
Фото: Rex Features / FOTODOM.RU На территории Букингемского дворца в Лондоне, который является официальной резиденцией королевы Елизаветы II, впервые пройдет футбольный матч. Об этом сообщает ESPN. Игра состоится 7 октября. На поле сойдутся команды двух старейших любительских клубов Англии — «Сивил Сервис» (Civil Service FC), основанный в 1863 году, и «Политехник» (Polytechnic FC), созданный в 1875 году. Оба они базируются в Чизике, одном из пригородов Лондона. Матч приурочен к празднованию 150-летия Футбольной ассоциации Англии. Поле будет создано под руководством смотрителя стадиона Уэмбли Тони Стоунза (Tony Stones) на территории дворцового сада, пишет BBC News. На мероприятии будет присутствовать принц Уильям, герцог Кембриджский, который является президентом Футбольной ассоциации Англии. Он вручит награды самым активным добровольцам, которые помогают организовывать любительские соревнования. Как отмечает BBC News, принц Уильям был причастен к организации матча на территории Букингемского дворца. Королева Елизавета II дала разрешение на проведение игры. Общая площадь сада Букингемского дворца составляет 160 тысяч квадратных метров. На этой территории нередко проходят различные торжественные мероприятия. Источник: lenta.ru