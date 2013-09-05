Иллюстративное фото с сайта www.chastnik.ru Иллюстративное фото с сайта www.chastnik.ru В Атырауской области свыше восьми тысяч несовершеннолетних не получают алименты. Причины разные: кто-то намеренно скрывает свои доходы и место работы, а другие просто не в состоянии заплатить, поскольку являются безработными, сообщил руководитель департамента по исполнению судебных актов по Атырауской области Калдыбек САПАРОВ. На данный момент в департаменте по исполнению судебных актов находятся более 6 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на детей. Из этого числа 700 человек являются безработными. Общая сумма их задолженности - порядка 3 млн тенге. - В работе по взысканию алиментов проделана большая работа и прокуратурой области. На сегодняшний день защищены права 217 несовершеннолетних, взыскано алиментов на сумму свыше 2 млн тенге. 65 должников были устроены на постоянную работу, еще 10 человек взяты на учет в орган занятости. Действенный способ борьбы с алиментщиками - не выпускать их за рубеж. С начала года 44 жителя Атырау были задержаны на границе, - сообщили в департаменте.