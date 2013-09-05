Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото из архива mgorod.kz Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото из архива mgorod.kz Генеральный директор ТОО "KSS building" Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, который в настоящее время находится под арестом, отказался от своих обвинений, которые он ранее высказал в адрес акима Западно-Казахстанской области Нурлана НОГАЕВА, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на первого заместителя председателя правления НЭПК "Союз "Атамекен" Рахима ОШАКБАЕВА. - В общественный совет "Атамекена" поступил ряд писем от господина МЕНДЫГАЗИЕВА, который в настоящий момент находится под арестом, личного содержания, в которых господин МЕНДЫГАЗИЕВ сожалеет о том, что в эмоциональном состоянии и при подстрекательстве третьих лиц допустил голословные высказывания, обвинения в адрес акима Западно-Казахстанской области господина НОГАЕВА. Он говорит о том, что эти обвинения, высказывания не соответствуют действительности и он о них очень сожалеет, поскольку допустил их в эмоциональном состоянии, - отметил ОШАКБАЕВ на брифинге в Астане. Зампред «Атамекена» также отметил, что МЕНДЫГАЗИЕВ полностью погасил сумму налоговых претензий. - С учетом того, что он полностью погасил все суммы налоговых обвинений, признает не соответствующим действительности его высказывания в адрес руководства области, мы считаем, что дальнейшее его нахождение под арестом необоснованно и рассчитываем на его немедленное освобождение из следственного изолятора, - сказал ОШАКБАЕВ. Национальная экономическая палата считает, что как правоприменители, так и бизнесмены должны извлечь уроки из конфликта МЕНДЫГАЗИЕВА. - Правоприменители, на наш взгляд, должны понять, что арест по не тяжким налоговым преступлениям - исключительно жесткая мера, она противоречит политике Президента по поддержке предпринимательства, лишая возможности бизнесменов защищать свои права, поддерживать работу предприятий, и в целом, это может вызывать социальную напряженность, - сказал ОШАКБАЕВ. С другой стороны, говорит он, предприниматели из этого конфликта должны уяснить, что необходимо действовать в строго правовом поле и "максимально воздерживаться от любых голословных необоснованных обвинений в адрес государственных служащих". Напомним, генеральный директор ТОО "KSS building" Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ на брифинге в Алматы обвинил акима ЗКО в превышении служебных полномочий. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, и в середине июля он был взят под арест. На счета и имущество компании также наложен арест.