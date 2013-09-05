Фото с сайта vk.com Фото с сайта vk.com 3 сентября полузащитника «Актобе» перевели из реанимационного отделения в обычную палату,  через несколько недель КЕНЖИСАРИЕВ будет повторно прооперирован в одной из клиник Германии или Израиля. Пока же состояние 25-летнего футболиста остается на том же уровне: стабильное, но без высокой динамики улучшения. Хотя врачи все же отмечают, что КЕНЖИСАРИЕВ иногда приходит в себя, но пока не разговаривает, сообщает sports.kz. Одноклубники и друзья Эмиля из других клубов премьер-лиги намерены собрать средства на дорогостоящую операцию. По информации sports.kz, на нее потребуется минимум 50 тыс. долларов. И лишь по итогам этой операции можно будет говорить о перспективе возвращения КЕНЖИСАРИЕВА на поле через некоторое время.