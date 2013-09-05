Иллюстративное фото Иллюстративное фото По инициативе городских властей совместно с руководством крупных торговых домов 14 сентября объявлено днем скидок. Со слов представителей городского акимата, в этот день горожан ожидают скидки практически на все товары от 10 до 70%. Также объявлен новый регламент работы торговых домов. Так, ТД «Атриум», «Променад», «Лаура», «Рашид» будут работать до 22.00, ТД «Орал», «Мир Электроники» будут открыты до часа ночи, дольше всех будет доступен ТД «Универмаг», его двери будут открыты до 3 часов. В этом мероприятии будут принимать участие также и городские кинотеатры. Самым первым откликнулся кинотеатр «Чаплин». В этот день на все сеансы билеты будут продаваться со скидкой. В вечернее время возле ТД «Орал», в 7-м микрорайоне, пройдет праздничная программа, которая завершится запуском китайских фонарей.