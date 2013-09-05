karabaevaa copyКак сообщили источники в городском акимате, заместитель акима города Атырау Айжан КАРАБАЕВА, курировавшая социальную сферу, покинула свой пост. Официальную информацию акимат пока не предоставил. Скорее всего, решение об освобождении от  должности своего замакима города Серик АЙДАРБЕКОВ подписал еще до выхода в отпуск. По всей видимости, официально об этом и том, кто займет освобожденное кресло зама, будет известно уже после выхода на работу акима города. Ожидается, что аким выйдет с отпуска 15 сентября. Как стало известно, Айжан КАРАБАЕВА возглавит коллектив Атырауского гуманитарного колледжа имени Катиры Дутбаевой. Она занимала должность руководителя колледжа до 2010 года. За три года работы в должности замакима она зарекомендовала себя как хороший организатор, умеющий работать в команде. Правда заработать в должности заместителя акима ей вряд ли удалось. По официальной информации, в декларации о доходах значится, что в прошлом году Айжан КАРАБАЕВА заработала всего 1,3 млн тенге, заплатив более 100 тыс тенге налогов. Других доходов она на сегодня имеет, в том числе собственности и личного автотранспорта.  