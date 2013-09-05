Официальную информацию акимат пока не предоставил. Скорее всего, решение об освобождении от должности своего замакима городаподписал еще до выхода в отпуск. По всей видимости, официально об этом и том, кто займет освобожденное кресло зама, будет известно уже после выхода на работу акима города. Ожидается, что аким выйдет с отпуска 15 сентября. Как стало известно, Айжан КАРАБАЕВА возглавит коллектив Атырауского гуманитарного колледжа имени Катиры Дутбаевой. Она занимала должность руководителя колледжа до 2010 года. За три года работы в должности замакима она зарекомендовала себя как хороший организатор, умеющий работать в команде. Правда заработать в должности заместителя акима ей вряд ли удалось. По официальной информации, в декларации о доходах значится, что в прошлом году Айжан КАРАБАЕВА заработала всего 1,3 млн тенге, заплатив более 100 тыс тенге налогов. Других доходов она на сегодня имеет, в том числе собственности и личного автотранспорта.