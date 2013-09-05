Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz В Казахстане стартовала акция, направленная на популяризацию портала электронного правительства. Пользователи портала, оплатившие налоги на транспорт, имущество и землю через портал или мобильное приложение e-gov в этом году, могут выиграть ценные призы, сообщили корреспонденту «МГ» в актюбинском ЦОНЕ. Разыгрываются 16 планшетных компьютеров, 16 цифровых фотоаппаратов, 16 мобильных телефонов, а также 150 картридеров для получения е-услуг с помощью электронной цифровой подписи, записанной на чипе удостоверения личности. Для участия в акции после оплаты налога нужно позвонить по бесплатному номеру 1414 и зарегистрировать свои данные. Прием заявок на участие стартует уже сегодня и продлится до 17 ноября. Розыгрыши пройдут  18 сентября, октября и ноября соответственно. Процедура выявления победителей будет транслироваться в режиме онлайн в ЦОНах, где будет установлена  видеоконференцсвязь. Для тех, кто не сможет лично присутствовать при розыгрыше, результаты будут доступны на портале www.egov.kz, также можно будет получить информацию и у операторов единого контакт-центра по номеру 1414.  