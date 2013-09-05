Филиал «Казводхоза», не имея разрешительных документов, добывал бутовый камень с карьера «Кумтогай» Айтекебийского района. Камень использовался для возведения плотины «Кожа» на реке Торгай в Иргизском районе. - Пользуясь услугами транспортной компании, они вывезли с карьера 5 тысяч тонн бутового камня. Общая стоимость подрядных работ с транспортной компанией оценивалась на сумму свыше 44 млн тенге, - рассказал корреспонденту «МГ». За нарушение природоохранного законодательства актюбинский филиал РГП «Казводхоз» привлечено к административной ответственности на сумму более 519 тыс. тенге, а также предъявлен иск за ущерб окружающей среде на 60 млн тенге. В департаменте экологии задаются вопросом: за счет каких средств будут выплачены штрафные санкции.