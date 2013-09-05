На суд зрителя будут выставлены 6 фильмов, снятые в совершенно разных жанрах. Все фильмы удостоены различными премиями и наградами. Любителям Ирландии придется по вкусу фильм с говорящим названием "Ирландская народная мебель". Режиссер Тони ДОНОХЬЮ за восемь минут постарался передать дух, юмор и красоту ирландской глубинки. Фильм "Громкость" - своеобразная история любви современных Ромео и Джульетты. Остальные фильмы с многообещающими названиями так же удивят капризного зрителя. Начало сеанса в 19.00. За 10 лет Future Shorts построила самое крупное сообщество любителей короткометражного кино – от Финляндии до Мексики, через Монголию и Казахстан: ежегодно показы проходят на 6 континентах, в 325 городах перед 40 000 энтузиастами, любителями кино.