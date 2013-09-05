В Уральске жильцы жалуются на самый лучший КСК

Девятиэтажный дом в центре города отключен от воды, на ремонт труб нужны средства. Кооператив намерен собрать деньги с жильцов, но последние пытаются защитить свои права, говоря о незаконных действиях председателя. Жильцы дома провели общее собрание и пригласили на место юристов. Работники КСК приглашение проигнорировали. Жильцы заявляют, что КСК "Коммунальник" самовольно отключил подачу холодной воды и пригрозил не включать ее до тех пор, пока каждая квартира не сдаст по 5000 тенге. При этом жильцы должны собрать денежные средства на капитальный ремонт самостоятельно и принести их в КСК. - Пусть ремонт будет произведен на наши средства, но они должны быть учтены как уплата за коммунальные услуги, - говорит житель дома Александр ТОЛКАЧ. - Мы позвонили в КСК, однако КСК начал отказываться, говорят, что никакого отношения к этому иметь не будут. Чтобы мы ускорили сбор средств, получается, что мы сами не понимаем, для чего должны собирать деньги, кому их отдавать и на что пойдут эти средства. Жильцы не понимают, почему ремонт сетей не производится за счет тех средств, что КСК собирает ежемесячно как оплату за коммунальные услуги. - Поведение КСК - это безобразие, потому что это организация, которая оказывает услуги потребителю по надлежащему содержанию дома и техническому состоянию всех коммуникаций, поставила ультиматум: соберите деньги, и тогда будет вода - это неправомерно, поскольку жильцы, делая ежемесячные платежи, оплачивают и текущий, и капитальный ремонт здания,- говорит юрист Шакир СУХАНБЕРДИН. Председатель КСК "Коммунальник" Татьяна РОТОЧКОВА с выводами жильцов не согласна. По ее словам, жильцы итак имеют долги перед КСК, и она все равно намерена добиваться сбора дополнительных средств. - На сегодняшний день был составлен акт с водоканалом, потому что в дальнейшем уже невозможно предупреждать, упрашивать, - говорит председатель КСК "Коммунальник" Татьяна РОТОЧКОВА. - Получается, с каждой квартиры на капитальный ремонт по 5000 тенге надо. Люди отказываются. Как дальше продолжать? Потому что сроки эксплуатации подошли к концу. Уже 30 лет дому. Жильцы дома №72 не против собрать деньги, вот только остерегаются подвоха. Ведь сдавать дважды на одну и ту же статью расхода как минимум странно. Жильцы собрали подписи и отнесли письмо в прокуратуру. Они считают, что в дело должен вмешаться и финпол. Их больше всего беспокоит - непрозрачность расходов.