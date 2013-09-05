По словам, за 8 месяцев нынешнего года судом рассмотрено 5814 административных дел. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года административных правонарушений в этом году на 2400 дел больше, - рассказал Мурат ИМАНБАЕВ. - В основном рост наблюдается по таким статьям КоАП РК, как 330 - «Мелкое хулиганство». Часто также встречаются дела по статье 209 - «Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет» и 484 - «Систематическое нарушение правил эксплуатации и дорожного движения физическими лицами, управляющими транспортными средствами». Так, с начала года 1875 правонарушителей были подвергнуты штрафу, 15 535 - аресту, 130 человек обошлись предупреждением, а 1525 водителей были лишены права управления транспортным средством. К мелкому хулиганству относятся дела любителей грызть семечки на улице, справлять нужду в общественных местах и выражаться нецензурной бранью. Нарушителей в суд приводят участковые полицейские. В основном это молодежь 20-25 лет. Как правило, нарушители получают штрафы, но нередки случаи и арестов, самый максимальный срок - 10 суток. Кстати, его дают тем, кто повторно попадает в суд в течение года, а таких около 20 процентов от общего числа.