В Москве завели дело на экстрасенсов из телешоу
Фото: indinfo.ru В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с телешоу на одном из центральных каналов. Об этом 5 сентября сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Установлено, что в начале 2013 года 75-летняя жительница Ярославля позвонила по телефону, указанному в телепередаче про экстрасенсов. Она заявила, что хотела бы узнать судьбу своей тяжело больной сестры. После этого ей стали регулярно звонить люди, утверждающие, что на ее семью наложено мощное проклятие. Они говорили, что если не оплатить определенные обряды, родные пенсионерки будут умирать один за другим. Потерпевшая постепенно перечислила на счета мошенников 610 тысяч рублей. Взамен она получила только один талисман. Когда у женщины кончились деньги, она обратилась в правоохранительные органы. УМВД по Ярославской области передало материалы доследственной проверки в ОМВД московского района Солнцево. Однако полицейские вернули материалы обратно. Только после вмешательства прокуратур Москвы и Ярославской области было возбуждено дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество). В адрес ОМВД Солнцево внесли представление в связи с необоснованным возвратом материалов. Источник: lenta.ru