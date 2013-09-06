Папа Римский написал письмо Путину
Папа Римский Франциск обратился к российскому президенту Владимиру Путину с напутствием перед началом саммита G20 в Санкт-Петербурге. Текст послания понтифика, отправленного 4 сентября, приводит «Радио Ватикана». «Лидеры G20 не могут оставаться безразличными к драматическому положению, в котором уже слишком долгое время находится сирийский народ и которое грозит дальнейшими страданиями для погрязшего в раздорах и нуждающегося в мире региона», — написал понтифик Путину как главе страны-хозяйки саммита в 2013 году. Он призвал лидеров стран-участниц G20 преодолеть свои разногласия, прекратить обсуждение вариантов военного вмешательства и попытаться найти мирный способ разрешить сирийский конфликт. «Правительства всех стран морально обязаны сделать все возможное для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта: как внутри страны, так и за ее пределами», — добавил папа Римский Франциск. В заключении послания понтифик отметил, что будет молиться за плодотворную работу стран-членов G20 по этому вопросу, и благословил саммит в Санкт-Петербурге. Саммит «большой двадцатки» открылся в Санкт-Петербурге 5 сентября. Несмотря на то, что мероприятие является площадкой для обсуждения экономических вопросов, одной из главных тем для обсуждения в кругу 20 стран в 2013 году называют ситуацию в Сирии. Россия накануне саммита G20 выступила с критикой планов США по вооруженному вмешательству в конфликт.