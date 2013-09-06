Российский космонавт нашел себе работу поинтереснее
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Российский космонавт Юрий Лончаков отказался от подготовки к очередному полету, поскольку «нашел более интересную работу», заявил начальник Центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев. Об этом сообщает «Интерфакс». Куда пошел работать Лончаков, не уточняется. «Честно говоря, мы на него рассчитывали, потому что он не просто был в отряде, он уже был назначен в экипаж», — отметил Крикалев. Юрий Лончаков должен был отправиться на МКС в 2015 году, однако в конце августа ушел из отряда по собственному желанию. Юрий Лончаков совершил первый полет в космос в 2001 году на шаттле «Индевор». Второй раз он отправился на орбиту в 2002 году, а в третий — в 2008 году. Лончаков дважды выходил в открытый космос. Всего он провел на орбите около 200 суток. Лончаков имеет звание полковника. Источник: lenta.ru