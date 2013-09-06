Фото: пресс-служба полиции Фото: пресс-служба полиции В Праге за два дня было найдено 16 человеческих черепов, на каждом из которых был номер. Об этом сообщает Associated Press. В четверг, 5 сентября, пражский бездомный обнаружил на помойке коробку, в которой лежали 15 черепов. Он сразу же сообщил об этом в полицию, передает портал Ceska televize. Днем ранее еще один череп в помойке был найден другим бездомным, который также сообщил об этом в правоохранительные органы. В полиции полагают, что два этих инцидента взаимосвязаны. Откуда взялись эти черепа, пока неизвестно. В полиции предполагают, что раз они пронумерованы, то скорее всего они являлись частью некоей частной коллекции. К расследованию привлечены археологи и другие специалисты, отмечает газета Ceske noviny. Источник: lenta.ru