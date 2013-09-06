Бразилия отменила визит президента в США
Фото: Pedro Santana / AFP Бразильское правительство 5 сентября объявило об отмене визита главы этого государства Дилмы Русеф в США, сообщает Agence France-Presse. Согласно этой информации, бразильская сторона полностью свернула подготовку к визиту в Вашингтон, ранее намеченному на 23 октября. Каковы причины отмены мероприятия, бразильские официальные лица не сообщают, однако агентство отмечает, что демарш произошел на фоне обострения двусторонних отношений, связанных с публикацией информации о слежке американских спецслужб за электронными коммуникациями бразильского президента. 2 сентября в бразильской прессе появилась информация о том, что американское Агентство национальной безопасности (АНБ) читает электронную переписку президентов Бразилии и Мексики. Бразильское правительство осудило действия США, назвав их неприемлемым вторжением во внутренние дела страны, и потребовало от Вашингтона немедленных разъяснений. Были ли предоставлены соответствующие объяснения, не сообщается. Источником информации о действиях АНБ в отношении лидеров Бразилии и Мексики стал бывший сотрудник этой спецслужбы Эдвард Сноуден, который передал материалы о деятельности своих бывших коллег журналистам из США и Великобритании. Источник: lenta.ru