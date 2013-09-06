фото с сайта wordyou.ru фото с сайта wordyou.ru Прокуратура Восточно-Казахстанской области признала 46 информационных материалов исламской направленности экстремистскими и ввела запрет на их ввоз, издание и распространение на территории Казахстана, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Всего в суды области подано 6 заявлений о признании экстремистскими 46 информационных материалов исламской направленности. Так, Усть-Каменогорский суд ВКО от 25 июля 2013 года постановил признать экстремистскими и запретить ввоз, издание и распространение на территории страны информационных материалов «Книга правления», «Исламское правление», брошюру под названием «Дружба и непричастность в исламе», публикации под названиями «Обращение казахстанского джамаата «Ансару-д-дин», «Фатва о джихаде против казахстанской полиции», «Разрешение на уничтожение сотрудников всех служб защищающих тагут», «О пользе и вреде джихада», «Абу Али Аль-Мисри: Мурджииты и их основы». Также решением судов Аягозского, Жарминского районов, города Риддер были признаны экстремистскими: аудио-видио записи «Abdullah azzam», «Al Barrak Dsihad 1», «Al Barrak Dsihad 2», книги, брошюры Мнение ученых о разрушении буддийских статуй в Афганистане», «Книга Джихада», «Книга муджахида» (под авторством Абдуллах Шамиль Абу Идриса), «Джихад в древности», «Шахиды. Кровь шахидов - знамение аллаха», 29 аудио лекции под названием «Приближение к многобожию и отдаление от единобожия». По сообщению прокуратуры, особый контроль уделяется распространению подобных информационных материалов радикального экстремистского содержания, и работа в этом направлении продолжается.