фото с сайта mln.kz фото с сайта mln.kz Национальное космическое агентство РК и Нидерландский космический офис (НКО) договорились о сотрудничестве в области космической деятельности, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Казкосмоса. Стороны намерены сотрудничать в области применения данных дистанционного зондирования Земли, реализации других космических проектов с использованием голландских технологий и инвестиций. Кроме того, в ходе встречи была обсуждена возможность посещения экспертами Казкосмоса средних и малых предприятий Нидерландов в целях ознакомления с космическими технологиями и более детальной проработки перспектив сотрудничества. В рамках рабочего визита делегация Нидерландского космического офиса планирует посетить строящийся в Астане Национальный космический центр и другие объекты космической инфраструктуры, расположенные в городах Акколь и Алматы.