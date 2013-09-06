Два крупнейших мегаполиса Казахстана за 7 месяцев текущего года перечислили в пенсионные фонды 97,4 миллиарда тенге В целом по Казахстану сумма пенсионных отчислений за январь-июль 2013 года составила 316,4 миллиарда тенге. Годовой рост в 11,6% (на 32,9 миллиарда тенге). Самый высокий годовой прирост пенсионных отчислений в Астане – 17,6% (на 5,7 миллиардов тенге) Рэнкинг-основа: Обязательные пенсионные отчисления. Регионы РК январь-июль 2013