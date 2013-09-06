Источник: ranking.kz Среди регионов в лидерах по росту просрочки Кызылординская область и Астана – увеличение плохих кредитов на 45%. Основной массив просроченных кредитов сконцентрирован в Алматы – 81% от Казахстана. Алматы просрочила банкам 1,7 триллион тенге. Общий объем банковских займов южной столице составляет 6,6 триллионов тенге.

Просрочка растет параллельно кредитному рынку. Объем выданных кредитов увеличился на 15%, а общая сумма просроченной задолженности на 13% за период июль 2012-2013. В итоге доля плохих кредитов экономике РК за год осталась на прежнем уровне в 19%. Рэнкинг-основа: Банковские кредиты на конец периода. Регионы РК. Июль 2013