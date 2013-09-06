В Уральске мать отказалась от своего 3-летнего ребенка

В центре адаптации несовершеннолетних прошел День семьи. Руководство и воспитанники организовали концерт для приглашенных гостей и родителей. С начала гола в ЦВАН поступило 96 детей, в настоящий момент осталось 16 детей, из них 2 дошкольного возраста. -Здесь у нас они содержатся в течение 3 месяцев, после чего решается, куда будет определен ребенок, в детский дом, в детскую деревню или патронатную семью, - говорит директор центра адаптации несовершеннолетних Бекет ДАУЛЕТКАЛИЕВ.- Когда есть возможность вернуть ребенка в семью или не отдавать в детский дом, а, например, отдать его ближайшим родственникам, мы этой возможностью пользуемся. В основном в центр адаптации несовершеннолетних попадают дети из неблагополучных семей, чьи родители злоупотребляют спиртным, не имеют работы и собственного жилья. Бывает, что ребенок попадает сюда из-за смерти родителей, или, если он потерялся в городе. В центре созданы все условия. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был для детей свой актовый зал, спортзал или гимнастический зал. Хочется также для детей хорошую игровую комнату. Нам обещали, что эти проблемы решатся. Полтора месяца назад в ЦВАН поступил 3-летний мальчик Мади КИСМЕТОВ. Его мама 23-летняя Эльвира написала письменное заявление о временном отказе от ребенка, объяснив это тем, что у нее трудная жизненная ситуация. - В данный момент органами опеки решается его дальнейшее устройство,- говорит социальный педагог Мира МАДИЕВА.- Я видела, что один раз она приходила сюда, я с ней даже беседовала. Она сказала, что устроилась на работу, хочет забрать ребенка, правда жить ей в городе негде. Она уверяла, что заберет ребенка отправит в поселок к своей матери, этот поселок находится недалеко от города. А сама она будет работать в городе, но будет ездить к нему на выходных, воспитывать. Мы направили ее в органы опеки для решения этого вопроса. С этого момента прошло уже две недели, мать снова пропала, ребенка не забрала и больше не появлялась. Мальчик поступил в центр адаптации полтора месяца назад, полностью адаптировался здесь, мы привили ему навыки самообслуживания. Маленький Мади очень активный и послушный ребенок, он привык к работникам ЦВАН, и даже нашел себе друга - девочку по имени Нейля. На протяжении всего концерта работники ждали появления мамы Мади, но она так и не появилась. Зато пришел ее сожитель БАУЫРЖАН. Мальчик сразу побежал к мужчине, залез к нему на колени и долго держал за руку, смотрел в лицо. Было видно, что Бауыржану тоже не безразличен мальчик. Когда Мади спросили, кем ему приходится мужчина, он не задумываясь ответил, что это его отец. - Я не родной папа Мади, мы с его матерью уже год вместе живем у меня на квартире,- рассказал нам сожитель Эльвиры Бауыржан. - Я очень привык к Мади, люблю его и скучаю по нему. Я хочу забрать его, но кто мне его отдаст, да и Эльвира не собирается оформлять на меня отцовство и забирать сына. На вопрос, где сейчас находится мама Мади, Бауыржан пожал плечами и ответил, что ходит где-то. После торжественной части родителям дали возможность пообщаться с детьми. Кто-то сразу же покинул стены центра, сославшись на работу, а остальные до последней секунды не уходили от детей. Несмотря на то, что многие из мам находятся не в лучшем материальном положении, и за плечами у них есть грехи, из-за которых их дети попали сюда, многие уже осознали свои ошибки и пытаются добиться, чтобы их дети вернулись в семью.