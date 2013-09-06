Вам может быть интересно
Три знака зодиака, которые окажутся на волне удачи в первой половине 2026 года
Для них наступит настоящий «звёздный час», когда всё будет складываться именно так, как нужно.
В районах ЗКО раскрыли преступления и тысячи нарушений с помощью камер
Камеры работают в режиме реального времени.
«Шутки» о взрывах опасны: Генпрокуратура напомнила о наказании за лжетерроризм
За ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы.
В Уральске снова морозы: прогноз погоды на 10 февраля
В целом по западному Казахстану погода остаётся морозной и зимней, так что жителям и гостям региона стоит одеваться тепло и быть готовыми к...
Электричество отключили у жителя ЗКО, судившегося с электросетевой компанией
Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.
Каждый десятый казахстанец промолчит о преступлении — исследование
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
«Золотые правила» 103-летней жительницы ЗКО Марии Пащенко
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.