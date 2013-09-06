Иллюстративное фото с сайта baby-lock.ru Иллюстративное фото с сайта baby-lock.ru Врачи Атырау бьют тревогу с начала года в детскую больницу поступил 21 ребенок, упавший через москитные сетки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» - Падают и с пятого и с седьмого этажей. Зарегистрирован один смертельный случай, - сообщил главный врач областной детской больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Это так называемые бытовые травмы. За текущий период в больницу поступили более трех тысяч детей с различными заболеваниями и травмами. 70% из них - это экстренные больные. - Мы стараемся разъяснить родителям эту проблему. Необходимо внимательно следить за детьми, не оставлять их одних. Даже предлагали  установщикам пластиковых окон придумать  что-то для безопасности. Например, поставить дополнительную решетку для безопасности, - пояснил Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ.  