Иллюстративное фото с сайта rkamen.pnzreg.ru Иллюстративное фото с сайта rkamen.pnzreg.ru Согласно данным Министерства сельского хозяйства,  на сегодня самая низкая урожайность зерновых культур отмечена на Актюбинских угодьях. Здесь хлеборобы поднимают по 5 центнеров с гектара, пишет «Казах-Зерно». Уборочная страда на сегодня выполнена на 34%, жатвой охвачено 149,6 тыс. га. Отметим, что на тот же период прошлого года уборка в регионе уже вышла на финишную прямую. Крестьяне тогда обмолотили 95% посевных площадей. Однако валовый сбор в сравнении с прошлым годом  не сильно отличается. Если тогда хлеборобы засыпали в свои закрома 76,5 тыс. тонн зерна, то сегодня - 74,7 тыс. Кстати, в прошлом году Актюбинская область также не отличилась хорошим показателем урожайности. С гектара угодий аграрии собирали в среднем по 2,7 центнера зерна. Напомним, что в текущем году уборочная площадь увеличилась более чем на 100 тыс. га  и составила 440,1 тыс. га.    