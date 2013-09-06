Иллюстративное фото с сайта o-trubah.ru Иллюстративное фото с сайта o-trubah.ru Энергетики намерены проверить надёжность городских сетей в преддверии нового отопительного сезона. В связи с этим с 9 по 11 сентября АО «Трансэнерго» будет проводить опрессовку внутриквартальных и магистральных тепловых сетей. На эти три дня потребители дня останутся без горячей воды, сообщает собкор «МГ». В этом году в ходе подготовки к отопительному сезону планировался капитальный  ремонт  7 километров теплосетей, часть из них  за счёт бюджетных денег, часть  на средства «Трансэнерго».  Всего было выделено 925 миллионов тенге. Ремонтные работы  должны завершить до 15 сентября.