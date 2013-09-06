- Если раньше в палатах находились по 4-5 детей, то теперь в каждой палате будут получать лечение по два ребенка, - сказал Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Это стало возможным после введения в строй нового корпуса больницы. Пристройка была завершена в этом году. На данный момент ведется капитальный ремонт старого здания медицинского учреждения, возведенного около 40 лет назад. - Новое здание в основном будет хирургического профиля. Здесь предусматриваются хирургическое и травматологическое отделения, по 30 коек в каждом, а также лор-отделение на 15 коек. Кроме этого, операционные блоки и реанимация, - отметил Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. С введением в строй нового корпуса областной детской больницы будет функционировать 150 коек круглосуточного стационара и 20 коек дневного стационара. Больной ребенок в течение дня будет получать необходимое лечение. С начала года около 4 тысяч детей получили экстренную и плановую помощь медиков.