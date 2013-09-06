Фото express-k.kz Фото express-k.kz К началу октября владельцы автозаправок намерены установить вдоль транзитных трасс "сонные капсулы" для дальнобойщиков. Бизнес решил бороться с аварийностью на дорогах своими силами. Представители автозаправок обещают, что шоферская братия сможет поспать в капсульных боксах по приемлемой цене, сообщает информагентство "Передовая". Это казахстанский ответ на футуристические японские "капусэру хотэру" – мотели на одну ночь, в которых постояльцы проживают в спальных ячейках, расположенных друг над другом. Автор Наталья ВАСИЛЬЕВА, Астана Источник: express-k.kz