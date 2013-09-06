В Уральске вынесли приговор воспитателю-изуверу

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Уральский ювенальный суд признал виновным воспитателя ГУ "Областная вспомогательная школа-интернат №15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Женщину приговорили к году ограничения свободы с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок до 3 лет. Напомним, шокирующие подробности обстоятельств дела, которые произошли еще в январе, стали известны лишь в апреле после того, как учреждение проверили прокуроры. Выяснилось, что воспитатель школы-интерната №15 прижигала 13-летнего подростка утюгом, заставляя признаться в краже одной тысячи тенге. Мальчик получил ожоги рук 1 и 2 степени, а женщина уволилась «по собственному желанию». И, между прочим, работала в дошкольном учреждении, пока ею не заинтересовалась прокуратура. Судом установлено, "что 10.01.2012 года ИхсановаН., будучи воспитателем ГУ «Областная вспомогательная школа-интернат №15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с целью выяснения обстоятельств пропажи денег у учителя пытала ученика путем щипания в область грудной клетки, скручивания ему сосков. Продолжая свои преступные деяния,Ихсанова Н. в этот же день прижгла горячим утюгом обе руки несовершеннолетнего воспитанника, причинив ему термический ожог кожи обоих предплечий 1-ой и 2-ой степени". Потерпевшие ученики страдали умственной отсталостью и нарушением речи.