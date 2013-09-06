фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на сессии Саммита G20 в Санкт-Петербурге, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства. Назарбаев отметил, что одной из причин глобального кризиса является бурное развитие финансовых конструкций, не связанных с реальным сектором экономики и представляющих собой «мыльные пузыри». Глава государства подчеркнул, что позиции большинства развивающихся стран практически не принимаются во внимание при принятии важнейших мировых решений. «Для того чтобы голос таких стран, к которым относится и Казахстан, был услышан, мною два года назад был инициирован проект G-GLOBAL. Это не альтернатива G8 и G20, а дополнительный инструмент глобального диалога, который уже реализуется как инфо-коммуникативная площадка», - отметил президент Казахстана. Помимо G-GLOBAL, по казахстанской инициативе в Астане, при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась Всемирная антикризисная конференция с участием руководителей экономических ведомств 104-х стран. Акцентировав внимание на этих инновационных глобальных диалоговых форматах, Нурсултан Назарбаев также представил свое видение решения наиболее актуальных проблем. Так, мировая валютно-финансовая архитектура должна эволюционным путем прийти к соблюдению интересов всех стран. Следующее предложение главы государства связано с тем, чтобы сбалансировать долговые отношения в мировой экономике. «Предлагается разработать и ввести новые элементы регулирования и контроля объемов государственного и корпоративного заимствования», - сказал президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев отметил, что в борьбе с кризисом важную роль играет региональная интеграция и привел в пример Таможенный союз, созданный Казахстаном, Россией и Беларусью. «Казахстан также находится на заключительном этапе вступления во Всемирную торговую организацию. В этой связи прошу присутствующих здесь глав государств и правительств оказать поддержку присоединению Казахстана к ВТО до конца 2013 года», - сказал глава государства. Кроме того, президент Казахстана сообщил о поддержке нашей страной инициативы G20 по «Зеленому климатическому фонду» и отметил, что свидетельством «зеленой» модернизации нашей страны стало избрание Астаны в качестве места проведения Международной выставки ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего». В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что озвученные предложения будут приняты во внимание и активизируют деятельность в указанных сферах.