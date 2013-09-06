Иллюстративное фото с сайта commons.wikimedia.org Иллюстративное фото с сайта commons.wikimedia.org Комитет индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК объявил победителей республиканского конкурса на 10 лучших региональных старт-ап проектов в сфере туризма.  В конкурсе приняли участие 60 проектов, только 39 из них соответствовали конкурсным требованиям, сообщает корреспондент «МГ» со ссылкой на официальный сайт комитета. В числе 10 победителей конкурса проект ТОО «Акцепт Contraction», которое планирует  в сотрудничестве с компанией «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» открыть в 2014 году отель Sheraton в Актобе. Отель станет первым пятизвёздным в Актобе и первым в Казахстане отелем международной сети под брендом Sheraton. Отель будет расположен в самом центре города. К услугам гостей «Sheraton Aktobe» предложит 177 номеров, несколько ресторанов и два бара, в том числе один с панорамным видом на город, а также конференц-пространство, включая бальный зал для проведения специальных мероприятий. Также в гостинице будут представлено интернет-кафе, созданное совместно с Microsoft, фитнес и spa-центры и крытый бассейн. Победа в конкурсе Комитета индустрии туризма позволяет получить данному проекту широкую информационную поддержку, необходимые меры государственной поддержки. Также проект будет  презентован Комитетом всем заинтересованным отечественным и иностранным инвесторам.