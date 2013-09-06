Фото с сайта bigmir.net Фото с сайта bigmir.net Зоопарк Южной столице пополнился экзотическим зверем из отряда непарнокопытных. Как сообщает Today.kz cо ссылкой на пресс-службу зоопарка, тапира по кличке Мартин привезли из Калининградского зоопарка. Пока животное не показывают посетителям, так как тапиру нужно время для акклиматизации. Внешне тапиры напоминают гибрид слона и свиньи, в холке они достигают метра и имеют небольшой хобот. Кроме этого, в алматинскиом зоопарке появились две пумы Шеба и Томас, которых привезли из Московского цирка, и пока безымянный малыш зебры, рожденный обитательницей зоопарка зеброй Чапой.