Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Илье Пьянзину, который обвиняется в покушении на Владимира ПУТИНА, продлили арест до 23 февраля 2014 года. Об этом сообщает  Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. - Сегодня решался вопрос о мере пресечения. Пьянзину продлили арест до 23 февраля 2014 года. Следующее заседание будет 10 сентября в 10.00. Начнется оно в закрытом режиме, потому что будут исследовать закрытые документы, а в процессе, возможно, откроют, - прокомментировали в суде. 6 сентября казахстанец Пьянзин предстанет перед судом. Он признал свою вину, а это значит, что он может избежать пожизненного заключения, сообщали российские СМИ. В суде интересы подсудимого представляет защитник, назначенный государством, потому что Пьянзин отказался от адвоката  Магомеда-Мансура Хадисова в мае 2013 года. Напомним, что в начале января в одной из квартир Одессы произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России Руслан Мадаев, а казахстанец Илья Пьянзин был госпитализирован с ожогами. Пожарные предположили, что взорвался газовый баллон. Однако позже на месте ЧП были найдены остатки взрывных устройств,  было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами",  Пьянзин был арестован.   Следствие предполагает, что Пьянзин и Мадаев были членами банды Адама Осмаева, объявленного в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. Через месяц после взрыва в Одессе был задержан и сам Осмаев. 27 февраля российский "Первый канал" показал видеосюжет, в котором Осмаев признался в планировании покушения на Путина. Tengrinews.kz