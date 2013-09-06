В Уральске отпраздновали День семьи

Сегодня в областном казахском драматическом театре прошел форум «Семья – опора государства», посвященный Дню семьи. На День семьи приехали 11 представителей из разных районов области. У каждой семьи был оформлен свой уголок, где они разместили все то, чем дорожат. - На сегодняшнем форуме собрались по одному представителю от района, - рассказывает начальник отдела по работе с политическими партиями и НПО управления внутренней политики Жамал ИХСАНОВА. – Как вы знаете, второе воскресенье сентября считается в Казахстане Днем семьи. К этому празднику мы решили приурочить наш форум. У нас выдвигается четыре номинации, по которым мы будем презентовать наших участников. От нашего города приняла участие семья матери-героини Галины Евгеньевны ТЕНЧУРИНОЙ. - В Уральск я приехала из Российского городка Иваново. Окончила там институт, вышла замуж и переехала в этот замечательный городок, - рассказывает Галина Евгеньевна. – Шли годы и наша семья стала большой. У меня семеро детей, 14 внуков, старший внук женился, теперь будем ждать прибавления. Галина Евгеньевна давно уже на пенсии, но не сидит сложа руки. Вот уже четвертый год поет в хоре. Её всегда поддерживают родные и близкие, а она, в свою очередь, заботится о своей немаленькой семье. Из далеких районов приехали не только матери, но и отцы, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию детей. Одним из них является Максот Ескабылович ЕСКАБЫЛОВ из Сырымского района. - Мне 67 лет, и 42 года я посвятил любимой профессии – учитель, - рассказывает Максот Ескабылович. – Начинал учителем физики, потом стал заместителем директора, затем был назначен директором. Проработал на этой должности долгие годы. За личный вклад в развитие системы образования был награжден благодарственным письмом от президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, а также Дариги НАЗАРБАЕВОЙ. Но самая главная моя радость - это мои дети. У меня пятеро детей: три дочери и два сына. Все они пошли по моим стопам, выбрали стезю педагога. Я рад, что они стали хорошими людьми, и горжусь ими.