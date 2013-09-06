Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru Сотрудниками криминальной полиции Заводского ОП задержаны 2 жителей города, которые на протяжении долгого времени «бомбили» автомашины в районе завода «АЗФ». Так, по данным пресс-службы ДВД области, 4 сентября в 15.30 в дежурную часть Заводского отдела полиции УВД г. Актобе обратился 33-летний разнорабочий завода «АЗФ»  и сообщил, что неизвестные лица вскрыли капот и багажник, украли аккумулятор, набор ключей и запасное колесо с его автомашины марки «ВАЗ - 2106». - Ущерб составил 20 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту был задержан 22-летний житель города. Похищенные им вещи изъяты, - отметили в ДВД. Вечером этого же дня в полицию обратился 27-летний мужчина, механик цеха того же завода, он сообщил, что днем его  из его машины были похищены набор инструментов и запасное колесо. Ущерб потерпевшему составил более 40 тысяч тенге. Оказалось, что преступление совершил тот же вор, но уже не один, а с 23-летним сообщником. Как рассказали полицейские, было установлено, что этот преступный дуэт совершил кражу видеорегистратора и антирадара в конце мая этого года из автомашины марки «Опель», принадлежащей 24-летней жительнице города Актобе. Похищенные у хозяйки «Опеля» вещи были изъяты. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч. 2 УК РК «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Айдар БАЙЖАН