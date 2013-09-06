Иллюстративное фото с сайта www.spy.kz Иллюстративное фото с сайта www.spy.kz Из патриотического центра имени Героя Советского союза Алии Молдагуловой «Алия», расположенного в родном селе героя в Кобдинском районе, похитили 200 литров дизельного топлива. - Без какого-либо угрызения совести совершил кражу 30-летний земляк Алии Молдагуловой, - говорится в сообщении, распространенном  пресс-службой ДВД области. В отношении него полицейскими возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде». Айдар БАЙЖАНОВ