В целях предупреждения детской безнадзорности, предотвращения преступности среди несовершеннолетних, в том числе среди учащихся учебных заведений, сотрудниками актюбинской полиции были организованы мероприятия по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей в период летних каникул. По данным пресс-службы ведомства, мероприятия проводились совместно с органами образования, департаментом по защите прав детей, управлениями по делам молодежи туризма и спорта, труда и социальной защиты населения. - В летний период на территории области функционировало более 600 детских лагерей, с охватом свыше 95 тыс. детей, где был организован досуг более 200 несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, 400 - на внутришкольном учете и 300 - проживающих в неблагополучных семьях, - сообщили в ДВД области. Кроме того, по данным департамента, в области действовали более 1 300 трудовых отрядов для старшеклассников и учащихся колледжей (с охватом более 29 тыс. детей), 880 бригад по озеленению (с охватом 20 тыс.), 14 школьных лесничеств, 122- ремонтно-строительных бригад. Всего трудовой деятельностью охвачено более 50 тыс. учащихся учебных заведений, куда были вовлечены более 250 состоящих на учете в полиции и 400 проживающих в неблагополучных семьях детей. Функционировало 22 палаточных лагеря. Так, в загородном палаточном лагере «Беркут» в три сезона отдохнуло более 120 детей, состоящих на учете в ОВД и проживающих в неблагополучных семьях, а также 45 детей посещающих школу кадетов. По данным полицейских, все проводимые мероприятия оказали положительное влияние на подростковую преступность в целом, которая снизилась на 35%. Айдар БАЙЖАНОВ