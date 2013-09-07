фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Сегодня в рамках Саммита G20 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Республики Корея Пак Кын Хе, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства. На встрече была рассмотрена реализация договоренностей, достигнутых во время визита президента Кореи Ли Мен Бака в Казахстан, также обсуждены вопросы развития стратегического партнерства между странами и ключевые аспекты углубления двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана отметил, что наше государство осуществляет традиционно тесное сотрудничество с Республикой Корея и нацелена на дальнейшее его развитие. «Сегодня между странами ведется интенсивное взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной областях. С прежним президентом Ли Мен Баком была проведена активная работа. Корейская компания участвует в строительстве тепловой электрической станции у нас в стране. Реализуется ряд проектов в машиностроительной и нефтехимической сфере. Кроме того, межправительственные комиссии по экономическому сотрудничеству ведут активную деятельность, в результате чего инвестиционный портфель составил порядка 8 млрд. долларов. Также 120 тысяч казахстанцев корейского происхождения являются очень хорошим «мостом» для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами», - подчеркнул глава государства. Нурсултан Назарбаев поздравил Пак Кын Хе с избранием на должность президента Республики Корея и пригласил совершить визит в Казахстан. Главы государств также обсудили конкретные проекты в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, машиностроительной сфере и сотрудничество в области высоких технологий. Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Пак Кын Хе рассмотрели вопросы международной повестки дня и укрепления региональной безопасности.