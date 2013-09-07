Фото Today.kz Фото Today.kz Казахстанцы предпочитают получать информацию из Интернета, сообщила сегодня на собрании круглого стола на тему "Свобода слова в Казахстане: позиция властей и реальная практика" президент ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова, передает Today.kz. Так, в 2004 году процент казахстанцев, пользующихся Интернетом, составлял 4%. В 2008 - 9%, в 2010 - 15%, в 2012 - 31%. Причем, по словам Илеуовой, для получения качественной информации люди не обращаются к услугам ТВ и местной прессы, предпочитая Интернет. Если в 2004 году республиканское ТВ смотрели 78% участников соцопрса, то в 2008 году - уже 57%. "Число тех, кто интересовался местными газетами, снизилось с 32% до 18%. Следует отметить, что такой резкий спад произошел именно в последнее время. В 2004, 2008, 2010 годах местные газеты предпочитало около трети населения. И в те годы эта цифра практически никогда не падала. В 2012 году эта цифра упала до 18%", - сообщила Илеуова. Кроме этого, по данным статистики, среди семей, одинаково хорошо владеющих русским и казахским языками, процент получающих информацию в Сети составляет 38%. Там, где говорят только на русском - 34%. Общающиеся исключительно на казахском языке практически не пользуются Интернетом для чтения и просмотра новостей.