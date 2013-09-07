фото с сайта trend.az фото с сайта trend.az Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях Саммита G20 провел ряд встреч с главами государств и руководителями делегаций, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Так, с президентом Франции Франсуа Олландом глава государства обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Аспекты углубления партнерства между двумя странами в различных областях, представляющих обоюдный интерес, глава Республики Казахстан рассмотрел с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. С премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита в Казахстан, а также актуальные вопросы международной повестки дня. С премьер-министром Италии Энрикой Летта Назарбаев обсудил широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Переговоры с премьер-министром Канады Стивеном Харпером были посвящены расширению двустороннего партнерства в различных областях, в том числе в сфере развития агропромышленного комплекса. Различные аспекты сотрудничества двух стран, в том числе торгово-экономического и инвестиционного, Назарбаев обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. С султаном государства Бруней-Даруссалам, председателем ассоциации стран Юго-восточной Азии Хассаналом Болкиахом был обговорен широкий круг тем в рамках многостороннего взаимодействия, а также рассмотрены вопросы региональной безопасности. Наиболее перспективные направления развития двустороннего сотрудничества были рассмотрены в ходе встречи с президентом Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенье Ньето. С президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой Назарбаев обсудил вопросы расширения партнерства между странами. Помимо этого, были затронуты темы нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности. Президент Казахстана также обменялся мнениями с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом относительно перспектив развития взаимодействия двух стран в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах.